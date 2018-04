Ktoś ustawił "barykadę" na torach, Pendolino ledwo wyhamowało





Foto: PKP PLK S.A. | Video: tvn24 Miejsce, w którym została ustawiona "barykada"

- To pokaz nieodpowiedzialności i bezmyślności – komentuje ustawioną na kolejowych torach "barykadę" z desek rzeczniczka PKP. Pociąg Pendolino relacji Gdynia-Przemyśl niemal uderzył w przeszkodę.

Jak zaznacza Dorota Szalacha, rzeczniczka prasowa PKP, sam fakt, że ktoś ustawił taką przeszkodę na torach jest zaskakujący. – Taka osoba stworzyła zagrożenie dla życia własnego i innych ludzi. Nie bez powodu wchodzenie na tory w miejscu niedozwolonym jest zabronione – zauważa rzeczniczka.

"Rzeszów" uderzył, "Przemyśl" wyhamował

5-latek wpadł pod ruszający pociąg, "chwytał rękoma peron". Wstrząsające nagranie Maszynista... czytaj dalej » Konstrukcja pojawiła się na torowisku pod Tarnowem (Małopolska) w poniedziałek późnym wieczorem. "Barykady" z pustaków i desek znajdowały się na kilku torach. W jedną z nich uderzył pociąg towarowy jadący w kierunku Rzeszowa. Chwilę później tuż przed przeszkodą udało się wyhamować maszyniście Pendolino jadącego z Gdyni do Przemyśla.

Nikomu nic się nie stało, jednak rzeczniczka PKP podkreśla, że mogło dojść do zagrożenia zdrowia i życia, a także do uszkodzenia pociągu. – Było ryzyko przerwy w ruchu kolejowym, są to też duże koszty społeczne – wyjaśnia Szałacha.

Szukają sprawców

Sprawcy (lub sprawców) dotychczas nie znaleziono. Sprawę bada specjalna komisja kolejowa, a także policja.

- Dostaliśmy zgłoszenie na numer alarmowy od Straży Ochrony Kolei, ale zanim dotarliśmy na miejsce tory zostały już oczyszczone, żeby pociągi mogły przejechać. Teraz prowadzimy czynności pod kątem sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym – relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym grozi do 10 lat więzienia.