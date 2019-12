Miniaturowe, ekologiczne czy klasyczne? Wybrali najpiękniejsze krakowskie szopki

Choinka do góry nogami

25.12| Najpierw zamocowali bombki do góry nogami na choince. Potem się rozebrali i weszli wraz ze świątecznym drzewkiem do wody. Na koniec choinkę zatopili. Dla morsów z Piły to już stały element świąt Bożego Narodzenia.

