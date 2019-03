Specjalizują się w "nierozwiązywalnych" sprawach. Teraz poszukają Iwony Wieczorek

Prokuratorskie "Archiwum X" w Krakowie przejęło sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Młoda mieszkanka Sopotu zniknęła w 2010 roku. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało.

"Archiwum X" jest częścią Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. To tam trafiają sprawy wyjątkowo trudne – tak jak śmieć studentki, której szczątki odnaleziono w Wiśle w 1998 roku czy zabójstwo Iwony Cygan. Nie dziwi więc, że wyjątkowo tajemnicze zaginięcie mieszkanki Trójmiasta również zostało tu skierowane.

Potwierdza to Ewa Bialik, rzeczniczka prasowa Prokuratur Krajowej. - W sprawach kierowanych do Archiwum X wykorzystywane są nowe technologie oraz wiedza najbardziej doświadczonych polskich i zagranicznych biegłych oraz różnych instytucji badawczych, niestandardowy sposób badania dowodów i nieszablonowy sposób podejścia do ich oceny – tłumaczy rzeczniczka.

O postępach w sprawie ze względu na jej dobro Bialik nie może mówić. Zdradza jedynie, że "prokuratorzy z Archiwum X podejmą czynności procesowe i operacyjne zmierzające do szczegółowego odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń".

Tajemnica zaginięcia Iwony

Iwona Wieczorek zaginęła 17 lipca 2010 roku. Tego dnia bawiła się ze znajomymi w sopockim Dream Clubie. Po wyjściu z imprezy miała się z nimi pokłócić i odłączyć od towarzystwa. Przed godziną 4 dzwoniła do jednej z koleżanek, później rozładowała się jej komórka.



Wiadomo, że szła alejką wzdłuż plaży, w kierunku swojego domu. Mijała wejście nr 63 na plażę w Jelitkowie. Miejski monitoring zarejestrował Iwonę o godzinie 4.12 przy końcu ulicy Piastowskiej. Do domu miała stamtąd dwa kilometry. Musiała tylko przejść przez tereny leśno-parkowe. Tam ślad po niej się urywa.

W trakcie śledztwa dotyczącego zaginięcia 19-latki przesłuchano około 300 świadków i co najmniej dwukrotnie przeszukano plaże i wydmy oraz pas nadmorski w okolicach, w których ostatnio była widziana Iwona.

W 2012 roku policja umorzyła śledztwo, zaznaczając, że będzie nadal prowadziła czynności w sprawie zaginięcia 19-latki. Już po umorzeniu kilkukrotnie przeszukiwano różne miejsca w okolicach, w których po raz ostatni widziana była zaginiona. Bezskutecznie.

Źródło: Zaginęła Iwona Wieczorek /facebook Iwona Wieczorek