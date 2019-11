Najpierw miał proponować policjantom "lewą premię", później "rzucił się na nich"





»

Najpierw miał zaproponował policjantom łapówkę w postaci narkotyków i gotówki. Później, jak podaje policja, rzucił się na funkcjonariuszy, którzy odmówili przyjęcia "lewej premii".

Policjant podróżował z żoną, zatrzymał pijanego kierowcę. "Zajechał mu drogę i wyjął kluczyki" Policjant z... czytaj dalej » Mężczyzna został zauważony przez patrol w centrum Krakowa. Jak podają funkcjonariusze, 23-latek zaczepiał na placu Matejki przechodniów.

- Mężczyzna, widząc że zainteresowali się nim jadący radiowozem policjanci, wbiegł do pobliskiego sklepu spożywczego i zza szyby obserwował ich dalsze poczynania. Funkcjonariusze, by go uspokoić, odjechali z miejsca i będąc poza zasięgiem jego wzroku podeszli pod drzwi sklepu – opisuje Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Policjanci zatrzymali 23-latka, gdy mężczyzna opuszczał sklep. Znaleźli przy nim słoik z porcjami marihuany. By wynegocjować swoje uwolnienie mieszkaniec Sosnowca miał zaproponować mundurowym "40 gramów marihuany, by mieli na własny użytek i 10 tysięcy złotych lewej premii" – podaje policja. Funkcjonariusze z oferty nie skorzystali.

"Rzucił się na policjantów"

Na komisariacie funkcjonariusze zdjęli 23-latkowi kajdanki, by - jak podaje policja - mógł swobodnie złożyć swój podpis pod policyjną dokumentacją.

– Wtedy mężczyzna rzucił się na nich, próbując zadać serię ciosów - podał Izdebski. - Został ponownie skuty, a policjanci wezwali karetkę pogotowia, gdyż w szale mężczyzna zaczął być niebezpieczny dla samego siebie. Nie odniósł on żadnych obrażeń - dodaje.

Mężczyzna prawdopodobnie odpowie nie tylko za posiadanie narkotyków, ale także za próbę przekupstwa i za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.