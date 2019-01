Przez "pomyłkę" zabił przechodnia

W czwartek zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury

04.01 | 21-letni mężczyzna został dźgniętym nożem na krakowskim Kazimierzu. Zmarł. Zatrzymano m.in. 38-latka, który - jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie - miał tłumaczyć policji, że zaatakował mężczyznę, bo myślał, że to on wcześniej go uderzył. Policja oficjalnie, powołując się na dotychczasowe ustalenia, mówi: 21-latek był przypadkową ofiarą.

