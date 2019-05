Wjechał na dworzec prosto przed odjeżdżający pociąg. Był pijany

Foto: Małopolska Komenda Policji Video: tvn24

Pijany i bez uprawnień uciekał przed policją. Jest areszt

06.05| Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i nie miał uprawnień. 24-latek nie chciał też zatrzymać się do kontroli. By wyciągnąć go z auta policjanci musieli wybić szybę. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. A sąd zdecydował, że najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

