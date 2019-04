18-latka, ratując się przed płomieniami, wyskoczyła z szóstego piętra

27.03.2019 | Zapaliła świeczki, zostawiła dzieci same. Zginęły w pożarze. Sąd...

Video: Renata Kijowska / Fakty TVN

27.03.2019 | Zapaliła świeczki, zostawiła dzieci same....

Pięć lat więzienia dla matki, która w grudniu 2017 roku w pożarze straciła trójkę dzieci. Los wydał najokrutniejszy wyrok, ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie zwolnił kobiety z odpowiedzialności, bo zapaliła w pokoju dzieci świeczki, wyjęła z okien klamki i zostawiła dzieci same. Podwyższył karę z czterech lat, które orzekł sąd pierwszej instancji, do pięciu.

