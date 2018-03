Kraków w 1979 roku. Zmieniło się prawie wszystko… poza jednym znakiem





Film nakręcony w Krakowie prawie 40 lat temu robi prawdziwą furorę w sieci. Został obejrzany ponad 180 tysięcy razy. Internauci komentują: to niesamowita podróż w czasie.

Na początku filmu widać ulicę Krakowską na Kazimierzu. Nielicznych przechodniów i kilka samochodów, w tym czerwonego fiata 126p. Gdyby nie on, można by pomyśleć, że nagranie wcale nie jest w kolorze – w kadrze dominują szarości. Jest rok 1979.

Zmieniły się kolory, został zakaz wjazdu

Wideo najprawdopodobniej było kręcone z jednego z jadących Krakowską samochodów. Kamera powoli zbliża się do ówczesnego ratusza Kazimierza (który aż do XVIII wieku był osobnym miastem).

W porównaniu do współczesnego Krakowa, zmieniło się bardzo wiele – dziś budynki są o wiele bardziej kolorowe (częściowo to zasługa elewacji, częściowo wywieszonych na nich reklam), więcej jest samochodów, pojawiły się tramwaje. Tym, co się nie zmieniło, jest… zakaz wjazdu w ulicę Józefa. Który to autor nagrania zresztą zignorował.