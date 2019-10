Sadzą las, żeby uczcić Nobla dla Tokarczuk. Będzie się nazywał "Prawiek"

Foto: TVN24 Video: tvn24

Tokarczuk: słowo "noblistka" kojarzy mi się z Wisławą...

18.10| W rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" Tokarczuk mówiła o tym, jak czuje się jako noblistka. - Mam takie wrażenie, że jak pojawia się słowo "noblistka", to przychodzi mi do głowy Wisława Szymborska. I pewnie będzie to jeszcze trwało, zanim będę umiała skojarzyć to słowo z innym nazwiskiem - przyznała. - Myślę, że tak naprawdę poczuję co się stało, jak wrócę do Polski - dodała pisarka, która promuje obecnie w Niemczech swoją najnowszą książkę.

