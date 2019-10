Kandydaci PiS na stronie Lasów Państwowych. "To tylko informacja"

Byli prezydenci apelują, by w każdym okręgu senackim był tylko...

Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wzywają opozycyjnych kandydatów do Senatu, by nie konkurowali między sobą. To oznacza, że część kandydatów musiałaby zrezygnować z biernego udziału w wyborach. Pod tymi słowami podpisują się też artyści i opozycjoniści z czasów PRL-u.

