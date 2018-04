Protest przeciwko wycince starego dębu. Tam, gdzie rośnie, będzie nowa droga





Foto: TVN24 Kraków | Video: TVN24 Kraków Mieszkańcy nie chcą, aby drzewo zostało wycięte

Dąb ma dwieście lat i, jak mówią mieszkańcy Krakowa, kiedyś był pomnikiem przyrody. Wkrótce ma zostać wycięty, bo stoi na drodze planowanej od dawna Trasy Łagiewnickiej. W środę przeciwko wycince protestowali okoliczni mieszkańcy i lokalni aktywiści.

Jeśli miasto nie odkupi lasu, pójdzie pod topór? Chcą 16 milionów 16 milionów... czytaj dalej » Drzewo rośnie na rogu ulic Ludwisarzy i Zbrojarzy, nieopodal rzeki Wilgi w Krakowie. To tam w środę rano zebrała się grupa ludzi przeciwna jego wycince.

"Dąb może zostać wycięty lada dzień, gdyż pas zieleni pod drogę został już wykarczowany. Dąb jest potężny i wspaniały. Jest to jedno z najstarszych drzew Krakowa. O ratowanie dęba zaapelowali mieszkańcy z okolicy. Ci od lat walczą z projektem Trasy Łagiewnickiej, która będzie przechodzić pod ich oknami. Niech budują drogę, ale tak by nie dewastować przyrody, której potrzebujemy w mieście jak tlenu" - czytamy we wpisie organizatorów protestu umieszczonym w jednym z serwisów społecznościowych.

"Prezydencie, chroń swojego imiennika"

- Przyszłam tu dzisiaj, bo żal mi dębu. Dębu, który rośnie dwieście lat - mówi mieszkanka Krakowa.

I dodaje: - jeszcze nie tak dawno temu była tu etykietka "pomnik przyrody prawem chroniony". I w cudownym momencie, gdy zaczęła się nagłaśniać sprawa tej drogi, etykietka zniknęła.

Uczestnicy protestu nadali drzewu imię Jacek. Powiesili także tabliczkę, która informuje o tym, że jest to pomnik przyrody. Na transparentach protestujących pojawiły się napisy: "nie ważne jak daleko zaszedłeś na złej drodze, zawróć".

Z kolei jedna z organizatorek protestu Cecylia Malik apelowała do prezydenta

Krakowa Jacka Majchrowskiego: "prezydencie, chroń swojego imiennika".

Trasa Łagiewnicka

To będzie "kolorowy salon Krakowa". Rusza remont parku Ponad 6 milionów... czytaj dalej » Trasa Łagiewnicka to nowa droga, która będzie przebiegać od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ulicami: Beskidzką i Halszki. Prace nad nią już się rozpoczęły. Jest to odcinek o długości ponad trzech kilometrów. W ramach projektu powstanie również dwu i pół kilometrowa linia tramwajowa. Trasa połączy osiedle Ruczaj i ulicę Zakopiańską z osiedlami Wola Duchacka i Kurdwanów.

- Dąb znajduje się na nad planowanym tunelem Trasy Łagiewnickiej. Nie da się zrealizować tego zadania bez naruszenia korzeni, więc drzewo zostanie wycięte. Posiadamy ważną analizę, z której wynika, że na trasie nie ma drzewa, które byłoby pomnikiem przyrody - mówi w rozmowie telefonicznej z tvn24.pl Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka S.A.

I dodaje: - Trasa Łagiewnicka to nie tylko asfalt. To przestrzeń oddana wszystkim mieszkańcom. Nad tunelem będzie układ przestrzeni z zielenią parkową, placem zabaw i ścieżką rowerową. Szanujemy stanowisko części mieszkańców, dlatego w środę podczas protestu zaproponowaliśmy im, aby aktywnie uczestniczyli w tworzeniu tego projektu. Nasze zaproszenie zostało wstępnie przyjęte.