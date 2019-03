Troje nauczycieli rozpoczęło protest głodowy w krakowskim kuratorium

Strajk poparło ponad 80 procent nauczycieli. Rząd zasiadł do rozmów

Dotychczas za strajkiem w szkołach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 procent do 90 procent pracowników - poinformował w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Powiedział, że do sporu zbiorowego weszło ponad 85 procent placówek edukacyjnych. W poniedziałek rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. ZNP chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej, która służy do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli.

