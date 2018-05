Pomogli małemu kretowi opuścić ruchliwą ulicę

Foto: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Video: Oaklyn Fire Department / facebook

Strażacy uratowali suczkę z zamarzniętej rzeki

Strażacy z miasta Oaklyn w stanie New Jersey, podjęli się akcji ratowania suczki rasy shar-pei, która wpadła do zamarzniętej rzeki. Lilly była uwięziona w wodzie przez ponad 15 minut. "Człowiek by tego nie przeżył" stwierdzili strażacy, którzy wyciągnęli suczkę na brzeg, ratując jej życie.

»