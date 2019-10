Magdalena Kralka chce uniknąć aresztu. Dziś decyzja sądu w sprawie listu żelaznego





Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców Cracovii. W środę krakowski sąd okręgowy zdecyduje, czy Magdalena Kralka otrzyma list żelazny.

Magdalena Kralka chce dostać list żelazny. Sąd wyznaczył termin posiedzenia Krakowski sąd... czytaj dalej » Posiedzenie rozpocznie się 8:30. Przewodzić mu będzie sędzia Joanna Makarska z III Wydziału Karnego, którą do sprawy przydzielono przy pomocy Systemu Losowego Przydzielania Spraw.

Sędzia Makarska wcześniej orzekała między innymi w sprawie odszkodowania za pobyt w stalinowskim więzieniu dla żołnierza AK Edwarda Gryszki. Mężczyzna domagał się wówczas 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia i 180 tysięcy złotych odszkodowania. Sędzia Makarska zasądziła 40 tysięcy zł.

Jeśli sędzia przyzna Magdalenie Kralce list żelazny, kobieta będzie miała gwarancję że nie trafi za kratki przynajmniej do czasu zakończenia postępowania i będzie odpowiadała z wolnej stopy. Będzie jednak musiała stawiać się w każdym terminie wyznaczonym przez sąd i nie będzie mogła opuścić Polski.

Wniosek o list żelazny wpłynął do krakowskiego sądu na przełomie sierpnia i września tego roku. To kolejny taki wniosek złożony przez adwokata Kralki – jak podała Beata Górszczyk, rzeczniczka prasowa krakowskiej okręgówki, pierwszy wniosek wpłynął pod koniec 2018 roku i "nie spełniał wymogów formalnych". Dlatego nie został rozpatrzony.

Zarzuty

Kralka jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała na masową skalę narkotykami (zarzuty dotyczą sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy o wartości 4,3 miliona euro). Kobieta miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby.

Zatrzymania i zarzuty po bójce pseudokibiców w Kędzierzynie-Koźlu Po starciu... czytaj dalej » Magdalena Kralka jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu.

"Ma nieograniczone środki"

O działalności gangu mówił na antenie TVN24 dziennikarz Szymon Jadczak. Według jego ustaleń Kralka wywodzi się z gangu tak zwanych braci Z. z Krakowa, "grupy kiboli powiązanej z Cracovią". Jest konkubiną Mariusza Z., jednego z trzech braci.

- Ich kariera zakończyła się w grudniu 2017 roku. Policjanci wpadli wtedy do domu każdego z braci. Jeden z nich, Adrian, został zastrzelony przez antyterrorystów, dwóch pozostałych trafiło do aresztu - opowiadał dziennikarz tvn24.pl. Dodał, że "gdy zabrakło głównych liderów gangu, została aresztowana też żona Adriana, na wolności została Magda, a interes był na tyle potężny, że ktoś go musiał przejąć".

Kralka miała nie uczestniczyć w ustawkach, bójkach pseudokibiców. - To, co zarzucają jej śledczy i to, co - według mojej wiedzy - rzeczywiście mogła robić, to raczej zarządzanie biznesową odnogą kibolskiego gangu - mówił Jadczak.

Jak mówił dziennikarz, "do Polski zjeżdżały, praktycznie co miesiąc, narkotyki warte 1,5 miliona euro".

- Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu u Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić – stwierdził. I dodał: - Z tego też wynika to, że (Kralka) jest niedostępna dla policji. Ma ogromne środki, właściwie nieograniczone. Mając takie pieniądze można się ukrywać.

