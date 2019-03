Posadził rabarbar, poszedł do sądu i dostał działkę. Sprzedał ją za 10 milionów

Przed sądem stwierdził, że od kilkudziesięciu lat uprawia rabarbar na ziemiach należących do uczelni. Sąd dał mu wiarę i przekazał działkę. Teraz odkupili ją urzędnicy - za 10 milionów złotych.

Ta sprawa ma swój początek w 1977 roku, kiedy Politechnika Krakowska otrzymała będący przedmiotem sporu teren w użytkowanie wieczyste. Pozornie nic nie działo się aż do 2005, kiedy zmieniły się przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego i użytkowanie wieczyste przeszło we własność. Rok później pojawił się mężczyzna twierdzący, że on i jego rodzina od lat uprawiają na tych kilku hektarach rabarbar. Domagał się przekazania mu na własność pięciu hektarów ziemi. Powołał się na prawo zasiedzenia.

Pierwszy o sprawie poinformował Onet.pl.

Fałszywa informacja o dewastacji cmentarza żydowskiego w Świdnicy obiegła świat Na jednym z... czytaj dalej » Spór sądowy między biznesmenem a politechniką trwał sześć lat. W tym czasie przez salę rozpraw przewinęło się wielu świadków – między innymi pracownicy pobliskiego muzeum lotnictwa, którzy potwierdzili, że faktycznie jakiś rabarbar za płotem widzieli, chociaż nie była to imponująca uprawa.

- Istotnie tam jakiś czas ten rabarbar był uprawiany, a potem rósł trochę na dziko – wspomina Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Urząd idzie na zakupy

Sąd zdecydował jednak, że zasiedzenie miało miejsce i przekazał 3,5 hektara ziemi między al. Bora-Komorowskiego a muzeum biznesmenowi. Ten potem odsprzedał działkę Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, który zapłacił 10 milionów złotych.

- Ta ziemia była nam niezbędna do zbudowania Małopolskiego Centrum Nauki. Działkę kupiliśmy od właściciela zgodnie z przepisami polskiego prawa. Sprawy między właścicielem terenu a politechniką są poza polem naszego zainteresowania – zaznacza Filip Szatanik, rzecznik prasowy urzędu.

Lokalne media donoszą, że w ostatnich latach podobnych sytuacji i prywatnych właścicieli, którzy przejęli działki przez zasiedzenie, było w Krakowie ponad 300.

Art. 172. Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, zamieszkanie, powierzchnię użytków rolnych i kwalifikacji rolniczych ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych. Kodeks cywilny