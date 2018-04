W Krakowie stawiają pomnik pułkownika Kuklińskiego. Budzi kontrowersje





W centrum Krakowa stanął pomnik generała Ryszarda Kuklińskiego. Nie jest to jednak typowy posąg. Składa się z betonowych płyt i metalowego łuku. Jednym przypomina tęczę, inni żartują, że to nawiązanie do wybrzuszonych szyn na krakowskich torowiskach.

Jednym przypomina tęczę, inni żartują, że to nawiązanie do wybrzuszonych szyn na krakowskich torowiskach. W centrum Krakowa stanął pomnik generała Ryszarda Kuklińskiego. Nie jest to jednak typowy posąg. Składa się z betonowych płyt i metalowego łuku.

Burzą pomnik komunistycznego generała Rozpoczął się... czytaj dalej » Na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie dobiega końca budowa pomnika, który upamiętnia generała Ryszarda Kuklińskiego. Jak dowiedział się reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, wśród mieszkańców monument budzi sporo emocji.

Pomnik ma formę upadających betonowych płyt symbolizujących obalenie muru berlińskiego. Ponad płytami wznosi się stalowy łuk.

Napisy na betonowych płytach informują o życiorysie Kuklińskiego, a także między innymi o dacie wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz o powstaniu "Solidarności".

- Mamy tutaj trzy rodzaje inskrypcji: dedykacyjną, z cytatami i opisową - mówi Henryk Wach, inicjator budowy pomnika.

"A ten łuk to jakby tęcza"

- Nie rozumiem tego pomnika za bardzo. Nie wiem, co on przedstawia. Znam osobę Ryszarda Kuklińskiego. Wiem, kto to był, ale pomnika zupełnie nie rozumiem - mówi jeden z mieszkańców Krakowa zapytany o opinię na temat monumentu.

Inny dodaje: - Może to nawiązanie do którejś z katastrof.

Z kolei mieszkanka miasta zgaduje:

- Wydaje mi się, że to symbol rozwalenia muru berlińskiego. A ten łuk to jakby tęcza. Tęczę wszyscy postrzegamy pozytywnie.

W internecie również można znaleźć wiele komentarzy na temat pomnika.

Jak podaje Patryk Salamon z portalu lovekrakow.pl: "niektórzy złośliwcy mówią, że to pomnik stanu Krakowa: wybrzuszonych szyn i nierównych płyt chodnikowych".

W @krakow_pl powstał pomnik Kuklińskiego. Niektórzy złośliwcy mowią, że to pomnik stanu Krakowa: wybrzuszonych szyn i nierównych płyt chodnikowych. pic.twitter.com/WafgbJr6kw — Patryk Salamon (@PatrykSalamon) 22 kwietnia 2018

Pomnik za półtora miliona

We wtorek płyty pomnika pokrywane były emulsją, która ma uchronić obelisk przed ewentualnym zniszczeniem przez graficiarzy. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 4 czerwca.

- Budowa pomnika kosztowała prawie półtora miliona złotych, z czego około 1,2 miliona to dotacja miasta - podała Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta Krakowa.