Pomnik "Łupaszki" oblany farbą. "To działanie polityczne"

Małopolska policja prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia pomnika majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" w krakowskim Parku Jordana. Nieznani sprawcy oblali popiersie grubą warstwą czerwonej farby, która spłynęła także na postument z piaskowca.

Pomnik majora Zygmunta Szendzielarza stoi w parkowej Galerii Wielkich Polaków XX wieku od 2015 roku. Popiersie wykonał Wojciech Batko.

- Dewastację pomnika zauważyli strażnicy miejscy patrolujący park w poniedziałek po godzinie 16. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Na razie nie udało się zatrzymać sprawcy - poinformował Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

"To celowe działanie polityczne"

Zdaniem Kazimierza Cholewy, prezesa Towarzystwa Parku Jordana, nie jest to zwykły akt wandalizmu.

- To celowe działanie polityczne. Komuś zależało na tym, żeby pomnik pozostał jak najdłużej uszkodzony. Zaczyna się długi weekend, kiedy służby miejskie nie pracują w normalnym trybie i kiedy bardzo wiele osób odwiedza park - powiedział Cholewa. - Warstwa czerwonej farby jest bardzo gruba, a co gorsza spłynęła na wykonany z piaskowca postument i może być bardzo trudna do usunięcia - dodał.

Przypomnijmy, w przeszłości w Parku Jordana w Krakowie dewastowane były pomniki Danuty Siedzikówny "Inki" oraz generała Ryszarda Kuklińskiego.

18-krotna kara śmierci

Zygmunt Szendzielarz był oficerem Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku walczył w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii, a po rozbiciu jego szwadronu usiłował dotrzeć do granicy węgierskiej. Nie udało mu się przedostać na Zachód, dlatego zatrzymał się we Lwowie, a następnie powrócił do Wilna, gdzie związał się z ZWZ-AK.

Był dowódcą V Wileńskiej Brygady AK. Pod koniec lipca 1944 roku Brygada, manewrując między oddziałami niemieckimi i sowieckimi, przeszła w lasy Puszczy Grodzieńskiej. Tam została otoczona przez Sowietów. Szendzielarz rozkazał rozformować oddział. Ale zarówno on, jak i jego żołnierze walczyli nadal z oddziałami Armii Czerwonej, NKWD i UB - aż do 1947 roku.

W czerwcu 1948 roku został aresztowany i w procesie byłych członków Okręgu Wileńskiego AK skazany na 18-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Szczątki majora Szendzielarza odnaleziono na warszawskich Powązkach, w Kwaterze na Łączce.