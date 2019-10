Kopiec Kościuszki się rozpada. Mają plan remontu, potrzeba milionów

Bez remontu kopiec się posypie - alarmują przedstawiciele Komitetu Kopca Kościuszki. Przygotowali więc projekt prac, jakim należy poddać usypany na cześć Tadeusza Kościuszki kopiec. Teraz czekają na jego akceptację. To będzie bardzo kosztowna operacja.

Niemal 200 lat temu swojemu bohaterowi naród usypał Kopiec, bo zwykły pomnik zaborca by zburzył. Z okolicznych ziem mieszkańcy nanieśli 4 miliony wiader. To jednak grunt mało stabilny. A stan kopca - na skutek warunków pogodowych - pogarsza się z roku na rok. Szczególnie dotkliwe są ulewy. Jednak nawet niewielki, ale długotrwały deszcz, osłabia kondycję kopca.

"Kwestia czasu albo złej pogody"

Ubytki mają nawet do 2,5 metra głębokości. "Unikat na skalę europejską" do remontu Powstała w XVIII... czytaj dalej » Ta, już teraz, nie jest najlepsza. - Po ostatnim remoncie, który miał miejsce w latach 1999-2002, okazało się, że kopiec jest za ciężki. Trzeba go będzie odchudzić. Trzeba będzie to wszystko ściągnąć. Ściągnąć będzie też trzeba siatki zabezpieczające, a pod nimi czekają na nas ubytki - mówi Leszek Cierpiałowski, dyrektor Komitetu Kopca Kościuszki. I dodaje, że te najgłębsze - jak wynika z przeprowadzonych badań geologicznych - osiągają nawet od czterech do pięciu metrów.

Projekt zakłada więc uzupełnienie ubytków, ale też przywrócenie stabilności konstrukcji. Co jeszcze? Stworzony ma być specjalny drenaż, który zapobiegnie dostawaniu się wody do wnętrza kopca. Tak, by budowla była jak najbardziej niezależna od pogody. - Teraz wszystko zależy od niej. Kopiec nie jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Bez remontu się posypie. To kwestia czasu albo złej pogody - zaznacza Cierpiałowski.

Remont za kilkanaście milionów złotych

Projekt jest już gotowy. Teraz będzie go musiał ocenić miejski konserwator zabytków. Jeśli zostanie zaopiniowany pozytywnie, to Komitet Kopca Kościuszki będzie mógł rozpocząć starania o pozwolenia na przeprowadzenie prac. Dopiero po ich uzyskaniu będzie można mówić o kosztach remontu. - Pierwsze szacunki, przed modyfikacją projektu, mówiły o około 12 milionach złotych. Jednak już teraz wiemy, że będą one wyższe - przyznaje Cierpiałowski.

W czasie remontu Kopiec Kościuszki będzie przez kilka miesięcy wyłączony z użytkowania.