Gang sutenerów rozbity. W ciągu siedmiu lat mieli zarobić ponad 10 milionów

Video: tvn24

Akt oskarżenia ws. gangu sutenerów

05.01 | 17 osób zostało oskarżonych w sprawie wielkopolskiej grupy sutenerów. Gang miał działać przez ponad 10 lat. Oskarżenie zmuszali kobiety do prostytucji, wysyłali je też do domów publicznych w Niemczech i Danii. Grożą im kary do 10 lat więzienia.

