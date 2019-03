Zadał matce kilkadziesiąt ciosów nożem. Syn wiceszefowej krakowskiej prokuratury skazany

Przemysław J., oskarżony o brutalne zabójstwo swojej matki, został skazany przez krakowski sąd na dożywocie. Zamordowana była zastępczynią prokuratora okręgowego w Krakowie.

Wyrok zapadł w piątek przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Nie jest prawomocny. Sąd skierował też Przemysława J. na terapię w związku z zaburzeniami osobowości.

Cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, o co wnioskowała obrona oskarżonego. Niejawne jest też uzasadnienie wyroku.

Tragedia na osiedlu

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 9 stycznia 2016 roku na jednym ze strzeżonych osiedli w Krakowie.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 9 stycznia 2016 roku na jednym ze strzeżonych osiedli w Krakowie.

Wtedy policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z bloków słychać było krzyk kobiety, a chwilę po tym z mieszkania wyszedł mężczyzna poplamiony krwią. Na miejsce przyjechał pluton alarmowy i kilka radiowozów. Mężczyzna wsiadł do samochodu i zaczął uciekać.

Po drodze miał wypadek i przesiadł się do innego samochodu - kierowcę sterroryzował atrapą broni.

Zatrzymany po pościgu

Uciekając samochodem, uderzył w autobus komunikacji miejskiej, potem spowodował inną kolizję, w końcu zaczął uciekać pieszo. Ścigający go policjanci wzywali do odrzucenia broni, ale mężczyzna nie zrobił tego. Padły strzały ostrzegawcze, ale ostatecznie obezwładniono go przy pomocy paralizatora. Zatrzymany Przemysław J. był pod wpływem alkoholu.

Jak ustalono, Przemysław J. zadał matce kilkadziesiąt ciosów nożem. Usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ofiarą była Anna J., zastępczyni prokuratora okręgowego w Krakowie.

Sprawą J. zajmowała się początkowo Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, potem jednak Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Prokuratorzy z Krakowa tłumaczyli wtedy, że chcą uniknąć podejrzeń, że sprawa jest prowadzona w sposób nieobiektywny.

Tuż po zdarzeniu prokuratura podkreślała, że jest to tragedia rodzinna, niemająca związku z pełnioną przez ofiarę funkcją i obowiązkami.