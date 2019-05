"Kobiety dają nam wolność". Debata z udziałem Krystyny Jandy





Foto: Magdalena Łukasiak Debata z udziałem Krystyny Jandy już w sobotę

Krystyna Janda dołączy do grona laureatów medalu "Za Mądrość obywatelską". Z tej okazji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK odbędzie się debata pod hasłem "Kobiety dają nam wolność". Do uczestnictwa w niej, prócz Jandy, zostały zaproszone Ewa Lipska, Maria Potocka i Iga Dzieciuchowicz.

"Poprzez Krystynę Jandę ta historia nabiera zupełnie innego wymiaru" W dzisiejszych... czytaj dalej » "Kobiety na co dzień przynoszą światu empatię, łagodność i profesjonalizm. To kobiety chodzą do kina, czytają książki, to kobiety chętnie uczestniczą w spotkaniach i debatach. To kobiety się nie boją wyrażać swych opinii" – czytamy w materiałach zapowiadających debatę. Amerykańska pisarka Shana Penn w jednym ze swoich esejów postawiła nawet tezę, że to kobiety obaliły w Polsce komunizm.

Teraz o roli kobiet w zdobywaniu i podtrzymywaniu wolności porozmawiają wybitne postacie ze świata kultury i sztuki.

Panelistki

Krystyna Janda to aktorka, reżyserka, felietonistka i dyrektorka artystyczna dwóch teatrów warszawskich. Prowadzi tez własną fundację na rzecz kultury. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1976 roku w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, a od lat 80. nieprzerwanie występuje na scenie. Ma na swoim koncie ponad 60 ról teatralnych.

Maria Anna Potocka jest dyrektorką Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, wcześniej zarządzała muzeum Bunkier Sztuki. Z wykształcenia jest filozofką sztuki.

W debacie udział weźmie także poetka i felietonistka Ewa Lipska, była redaktorka działu poezji Wydawnictwa Literackiego i dyrektorka Instytutu Polskiego w Wiedniu. W 2019 roku otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za całokształt pracy twórczej.

Krystyna Janda z nagrodą aktorską festiwalu Sundance Krystyna Janda... czytaj dalej » Listę panelistek zamyka teatrolożka Iga Dzieciuchowicz, współpracowniczka "Didaskaliów", "Notatnika Teatralnego", "Gazety Wyborczej" i portalu publicystyczno-społecznego "Polska Ma Sens".

Debatę poprowadzą Andrzej Morozowski z TVN24 i Witold Bereś z miesięcznika "Kraków".

Medal dla Jandy

Wydarzenie odbywa się z okazji przyznania Krystynie Jandzie przez miesięcznik "Kraków" oraz prezydenta Jacka Majchrowskiego medalu "Za Mądrość obywatelską". Wcześniej to odznaczenie "za szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego" otrzymali między innymi prof. Andrzej Zoll, prof. Ewa Łętowska, prof. Leszek Balcerowicz, red. Jerzy Baczyński, Wiesław Myśliwski, prof. Adam Strzembosz.

W jury nagrody zasiadają Zofia Gołubiew, Ewa Lipska, redaktor naczelny miesięcznika "Kraków" – Witold Bereś, reżyser Krzysztof Jasiński, prof. Andrzej Romanowski, prof. Stanisław Waltoś.

Medal zostanie wręczony Jandzie w sobotę pierwszego czerwca w Sali Głównej Urzędu Miasta Krakowa o godzinie 12. Debata odbędzie się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, rozpoczęcie o 15.