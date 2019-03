Zwrócił uwagę palaczowi w tramwaju. W ruch poszedł gaz. "Dusiłem się, zasłaniałem twarz"

Pan Jakub zwrócił uwagę współpasażerowi, który w tramwaju wyciągnął papierosa. Tamten, jak ustaliła policja, zareagował bardzo agresywnie: pobił go i spryskał gazem łzawiącym. Jak twierdzi poszkodowany, tylko jeden ze świadków zareagował na tę napaść.

Seria napaści. "Nie pamięta, urwał mu się film". Jest już w areszcie, a zgłasza się kolejna kobieta Za próbę... czytaj dalej »

Do zdarzenia doszło 3 marca, jednak pan Jakub, który początkowo odmawiał rozmowy z dziennikarzami, dopiero po zatrzymaniu napastnika zdecydował się odpowiedzieć na nasze pytanie.

- Na tyle wagonu siedziało trzech mężczyzn słuchających głośno podwórkowego hip-hopu. Jeden z nich wyciągnął papierosa i zapalił. Zwróciłem uwagę, żeby to zgasił – relacjonuje pan Jakub w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Młody mężczyzna nie tylko papierosa nie zgasił, ale też - jak twierdzi poszkodowany - zareagował bardzo agresywnie. Do rękoczynów przeszedł, kiedy pan Jakub zaczął go nagrywać telefonem – na wypadek, gdyby tamten uciekł przed przyjazdem wezwanej już policji.

- Gdy mężczyzna zobaczył, że robię zdjęcie wyciągnął z plecaka gaz i skierował strumień prosto w moją twarz. Potem zaczął mnie dotkliwie bić próbując wyrwać mi telefon, a ja dusiłem się, zasłaniałem twarz i nie mogłem otworzyć oczu – opisuje poszkodowany. Początek napaści widać na nagranym przez mężczyznę filmie, później jednak telefon został uszkodzony.

Prawie nikt nie pomógł

Rozpylenie gazu spowodowało, że motorniczy zatrzymał tramwaj. Pan Jakub wysiadł z wagonu jako ostatni. - Otrzymywałem kolejne ciosy – twierdzi mężczyzna. Nie ukrywa swojego rozczarowania postawą współpasażerów. Jak podkreśla, tylko jedna osoba pospieszyła mu na pomoc.

- Dopiero na przystanku ktoś odciągnął ode mnie oprawcę. Jedna osoba. Niestety nie był w stanie sam zatrzymać chuligana – uzupełnia pan Jakub. Jak czytamy w opublikowanym przez niego na portalu społecznościowym opisie zdarzenia mężczyzna, który udzielił mu pomocy był narodowości ukraińskiej.

"Zgłoszenia nie przyjęli"

Zaatakował w tramwaju, potem ranił ludzi na ulicy. Policja zastrzeliła nożownika Francuscy... czytaj dalej » Rozmówca portalu tvn24.pl zaznacza też, że policja przyjechała na miejsce dość szybko. Do samych działań policjantów ma natomiast zastrzeżenia.

- Wsiedliśmy do radiowozu i jechaliśmy głównymi ulicami w poszukiwaniu sprawcy. Nie jeździliśmy długo, ale wydaje mi się, że chuligan nie będzie się przechadzał dwupasmową aleją, tylko ucieknie w ustronne miejsce. Jest nieopodal ogród botaniczny, ogrody szpitala uniwersyteckiego. Moje sugestie jednak nie były istotne dla funkcjonariuszy – wspomina pan Jakub.

Poszukiwania, jak opisuje mężczyzna, nie trwały długo "pewnie z powodu woni gazu, która dusiła wszystkich w radiowozie".

- Po przybyciu na komisariat otrzymałem informację, że aktualnie nie ma kto przyjąć zawiadomienia i że zapraszają mnie w innym terminie – uzupełnia poszkodowany.

Internauci "radzą"

Po powrocie do domu pan Jakub opisał całe zdarzenie na portalu społecznościowym, opublikował nagrany film i zdjęcia napastnika. Poprosił o pomoc w znalezieniu agresywnego mężczyzny.

- Post opublikowałem nie po to, aby się żalić, jak wielu internautów uważa. Jest tam opisany przebieg zdarzeń, aby ludzie mieli obraz tego, co zaszło i o co mi chodzi – podkreśla mieszkaniec Krakowa.

"Przewrócił mnie i kopał po całym ciele". Przed studentką celem napastnika była inna kobieta Studentka z Łodzi... czytaj dalej » Rzeczywiście, chociaż pod postem pana Jakuba przeważają komentarze wspierające go, to nie brakuje też krytycznych opinii. Jeden z internautów zasugerował, że "prościej byłoby nie jeździć tramwajem". Inny doradził, że zaatakowany powinien dmuchnąć na chmurę gazu, którą był spryskiwany, tak by wylądował on na twarzy napastnika.

- Moim celem było odnalezienie sprawcy. Chciałem przy okazji znaleźć świadków zdarzenia i zwrócić uwagę na tę beznadziejną bierność. O to faktycznie mam do ludzi żal. O ile mogę zrozumieć, że nie każdemu przeszkadza palenie w środku komunikacji miejskiej, o tyle nie mogę pojąć, dlaczego tylko jeden człowiek mi pomógł – dziwi się pan Jakub.

"Jest jakaś obawa"

Informację o zdarzeniu potwierdza Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

- To był tramwaj starszego typu, z dwoma wagonami, bez monitoringu. Wszystko działo się w drugim wagonie, więc motorniczy nie mógł widzieć, co się dzieje – objaśnia Gancarczyk. I dodaje: - W sytuacji, kiedy motorniczy widzi jakieś zdarzenie, to zawsze wzywana jest policja lub straż miejska. Dodatkowo w tramwajach nowszego typu na całej długości pojazdu umieszczone są interkomy, za pomocą których pasażerowie mogą zwrócić uwagę kierującego i poprosić o pomoc.

Kierujący tramwajem zatrzymał pojazd dopiero, kiedy inni pasażerowie zawiadomili go o szarpaninie. Jak zaznacza rzecznik, motorniczy zachował się prawidłowo i zrobił wszystko, co mógł w tej sytuacji zrobić.

- Całkowicie zgadzam się z tym poszkodowanym, że jest w ludziach jakaś obawa, kiedy trzeba zareagować, również w komunikacji miejskiej. Często niestety nikt nie reaguje, bywa, że pierwszą osobą która udziela pomocy jest kierowca lub motorniczy – zauważa rzecznik.

Usłyszał zarzuty

Podejrzany został zatrzymany przez krakowską policję trzy dni po zdarzeniu.

- Policjanci dysponując nagraniem z telefonu pokrzywdzonego i wizerunkiem sprawcy przystąpili do ustalania jego tożsamości. Dzięki szybkim działaniom kryminalni namierzyli i zatrzymali 23-letniego mieszkańca Krakowa. Za spowodowanie obrażeń u pokrzywdzonego i uszkodzenie jego telefonu grozi mu do pięciu lat więzienia – informuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Okazało się też, że 23-latek był przez policję poszukiwany w związku z inną sprawą.

Po zatrzymaniu napastnika pan Jakub zaktualizował swój oryginalny wpis dotyczący sprawy. Oświadczył między innymi: "To, co napisałem na temat działań policji, było moim subiektywnym odczuciem. Wydaje mi się, że mogli zrobić więcej, ale może zrobili i tak wystarczająco dużo. Z powodu braków kadrowych termin zgłoszenia został przesunięty. Nie wnikam już, czym te braki są spowodowane".

W sprawie zastrzeżeń, które wobec zachowania funkcjonariuszy formułuje pan Jakub, próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem małopolskiej policji, dotychczas się to nie udało.

Na tyle wagonu siedziało trzech mężczyzn słuchających głośno podwórkowego hip-hopu. Jeden z nich wyciągnął papierosa i zapalił. Zwróciłem uwagę, żeby to zgasił Gdy mężczyzna zobaczył, że robię zdjęcie wyciągnął z plecaka gaz i skierował strumień prosto w moją twarz. Potem zaczął mnie dotkliwie bić próbując wyrwać mi telefon, a ja dusiłem się, zasłaniałem twarz i nie mogłem otworzyć oczu Otrzymywałem kolejne ciosy - Dopiero na przystanku ktoś odciągnął ode mnie oprawcę. Jedna osoba. Niestety nie był w stanie sam zatrzymać chuligana . - Wsiedliśmy do radiowozu i jechaliśmy głównymi ulicami w poszukiwaniu sprawcy. Nie jeździliśmy długo, ale wydaje mi się, że chuligan nie będzie się przechadzał dwupasmową pasmową aleją, tylko ucieknie w ustronne miejsce. Jest nieopodal ogród botaniczny, ogrody szpitala uniwersyteckiego. Moje sugestie jednak nie był istotne dla funkcjonariuszy - Po przybyciu na komisariat otrzymałem informację, że aktualnie nie ma kto przyjąć zawiadomienia i że zapraszają mnie w innym terminie - Post opublikowałem nie po to, aby się żalić, jak wielu internautów uważa. Jest tam opisany przebieg zdarzeń, aby ludzie mieli obraz tego co zaszło i o co mi chodzi – podkreśla mieszkaniec Krakowa. I dodaje: - Niestety, ludzie nie czytają ze zrozumieniem od początku do końca, każdy interpretuje to po swojemu. - Moim celem było odnalezienie sprawcy. Chciałem przy okazji znaleźć świadków zdarzenia i zwrócić uwagę na tę beznadziejną bierność. O to faktycznie mam do ludzi żal. O ile mogę zrozumieć, że nie każdemu przeszkadza palenie w środku komunikacji miejskiej, o tyle nie mogę pojąć, dlaczego tylko jeden człowiek mi pomógł