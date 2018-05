Wjechał w grupę osób, jedną zabił. Zostaje w areszcie

Foto: TVN24 Video: Katarzyna Czupryńska-Chabros / Fakty po południu

Zarzut zabójstwa za wjechanie w grupę osób w Rzezawie

Prokuratura potwierdza to, co od początku podejrzewali świadkowie niedzielnej tragedii w Rzezawie. Sprawca, który samochodem staranował pięcioro ludzi na chodniku, miał zrobić to celowo. Usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura ujawnia szokujące szczegóły sprawy.

