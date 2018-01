Prawie dwustu ratowników medycznych z całej Polski protestuje przed Centrum Onkologii w Kielcach. Stoją murem za swoimi pięcioma kolegami po fachu, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie za rzekome donosy. Według ratowników, prawdziwym powodem zwolnień jest założenie przez nich związku zawodowego.

Kolejka karetek przed krakowskim szpitalem. Internauci komentują: czas leczy rany "To już problem... czytaj dalej » - To zarzuty nieuczciwe i bezzasadne. Nikt z nas nie pisał donosów i nie rozmawiał z Ministerstwem Zdrowia. Naszym zdaniem powody zwolnień są inne. Przy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego powstał niedawno związek ratowników medycznych. Dyrekcja przestraszyła się mocnej grupy. Tymi zwolnieniami chce zastraszyć ratowników - mówi jeden z protestujących.

Zwolnienia za donosy

Trzech ratowników medycznych zwolniono ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w okresie Bożego Narodzenia, kolejnych dwóch w styczniu. W uzasadnieniu zwolnień napisano, że ich podstawą było "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i rażące naruszenie zasady zaufania oraz lojalności w stosunkach pracowniczych".

- Zostałem ściągnięty do pracy w Wigilię, w dniu, w którym urodziło mi się dziecko. I to tylko po to, aby mogli wręczyć mi wypowiedzenie. To było dla mnie totalne zaskoczenie, trudno mi się pozbierać - mówi jeden ze zwolnionych ratowników.

Mężczyzna dodaje, że nie miał okazji rozmawiać z dyrektor Centrum - Martą Solnicą, więc nie wie czego dotyczyły anonimy, za które został zwolniony, ani ile ich było.

- My jako związek odcięliśmy się od tych rzekomych donosów. To dla nas zupełnie niezrozumiała sytuacja. Pewnie chodzi o to, że założyliśmy związek i zaczęliśmy pytać między innymi o sytuację finansową ratowników - dodaje zwolniony ratownik.

Oświadczenie dyrektor

W poniedziałek dyrektor Marta Solnica przebywała na urlopie. W przesłanym kilka dni wcześniej do lokalnych mediów oświadczeniu możemy przeczytać, że "zwolnienie pięciu ratowników w żaden sposób nie zaburzyło pracy pogotowia ratunkowego". Solnica dodaje także: "z uzyskanych przez dyrekcję informacji potwierdzonych dowodami wynikało, że grupa ratowników, w której najbardziej zaangażowani byli zwolnieni ratownicy, jest odpowiedzialna za oszczercze anonimy i plany dalszych działań, mających na celu destabilizację pogotowia. Uzyskane dowody na metody ich działania doprowadziły do natychmiastowego rozwiązania z nimi umowy o pracę".

Sprawa w sądzie pracy

Sporem ratowników z dyrektor zajmuje się prokuratura oraz sąd pracy. Ten rozstrzygnie, czy były podstawy do wypowiedzenia umowy ratownikom.

W poniedziałek związkowcy planują przemawiać na obradach sejmiku województwa świętokrzyskiego i złożyć petycję w tej sprawie. Razem z nimi przed Centrum Onkologii w Kielcach protestują rodziny zwolnionych.

Pierwsza rozprawa w sądzie pracy odbędzie się 14 marca.