Pieszy na pasach macha do kierowcy pędzącego samochodu. Ten mija go o włos

Pieszy przechodzi na pasach, a kiedy widzi zbliżający się szybko samochód macha ręką. Pojazd mija go o włos. Nagranie z tej niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Odbił się od drzewa i uderzył w samochód straży". Ranna kobieta Pasażerka... czytaj dalej » Pan Wojtek, świadek zdarzenia, jechał prawym pasem ulicy Krakowskiej w Kielcach. Zbliżał się do pasów, przez które przechodził właśnie pieszy, gdy nagle pojawił się drugi pojazd. Na nadesłanym nagraniu widać, jak kierowca jadący lewym pasem nie zwalnia, a jedynie włącza kierunkowskaz. Pieszy zatrzymuje się na pasach i macha ręką. Kierowca wówczas włącza kierunkowskaz i lekko zjeżdża na prawy pas.

"Drastyczny widok"

Do zdarzenia, jak podaje pan Wojtek, doszło w sobotę po godzinie 17.

- Krakowska to jedna z głównych ulic w Kielcach, jest tam ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Jechałem właśnie z taką prędkością, kiedy zobaczyłem pieszego. Zacząłem zwalniać i zobaczyłem w lusterku samochód, który jechał dużo szybciej. Wyglądało na to, że dojdzie do zderzenia. To był drastyczny widok – opisuje Reporter 24.

Mężczyzna zwolnił, by zrobić miejsce na prawym pasie. - Według mnie, mężczyzna, który przechodził przez ulicę, zachował się dość irracjonalnie. Machał do tego kierowcy. Ja bym na jego miejscu uciekał - relacjonował pan Wojtek.

O sytuację zapytaliśmy świętokrzyską policję. Maciej Ślusarczyk z biura prasowego poinformował nas, że w sobotę policjanci nie dostali żadnego zgłoszenia odpowiadającego opisywanej sytuacji.