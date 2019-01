Jedzie prosto na czołówkę, w ostatniej chwili ustępuje. "To był horror"

Video: Fakty TVN

Pirat z Warszawy odpowie za swoje wykroczenia

Jeździł po chodnikach, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle i dotąd nie poniósł kary, bo przedstawiał zaświadczenie, że jest niepoczytalny. W końcu jednak pirat drogowy jeżdżący po Warszawie złotym lexusem odpowie za to, co robił. Jak to możliwe? O tym dziś w "Faktach" TVN o 19:00 w materiale Dariusza Łapińskiego.

»