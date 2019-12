Rozszczelnił się gazociąg, strażacy ewakuowali mieszkańców





»

W Głowience (Podkarpacie) rozszczelnił się gazociąg. Według relacji świadka jeden z pracowników firmy prowadzącej prace ziemne w jego pobliżu, usiłował zatkać szczelinę kurtką.

"Gdzie to się stało? Tam, gdzie ostrzyłeś narty. U tego Józka" Mieszkali w... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Pan Roman Guzik, mieszkaniec Głowienki wyszedł z domu, bo poczuł zapach gazu. Na zewnątrz był on bardzo wyraźny, więc mężczyzna się zaniepokoił - Zauważyłem mężczyznę, który stał w tym dole i próbował coś zatamować jakąś kurtką. Tę kurtkę mu wyrwało do góry. Zobaczyłem, że gałęziami aż poniewiera i zorientowałem się, że jest znaczny wyciek gazu – opowiada pan Roman.

Ewakuowani mieszkańcy

Mieszkaniec Głowienki zadzwonił na numer alarmowy, na miejsce przyjechała straż pożarna i pogotowie gazowe.

- Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do rozerwania gazociągu o średnicy 100 milimetrów – informuje Krzysztof Krukar z krośnieńskiej straży pożarnej.

Jak tłumaczy Krukar, przyczyną były prace ziemne prowadzone na pobliskiej posesji. Ewakuacja objęła budynki w promieniu 150 metrów. – Łącznie z ośmiu budynków ewakuowano 15 mieszkańców. Dalsze działania prowadzili pracownicy pogotowia gazowego, którzy zacisnęli ten uszkodzony przewód – uzupełnia strażak.

Po wszystkim strażacy sprawdzili jeszcze stężenie gazu w pobliskich domach, aby wykluczyć niebezpieczeństwo wybuchu.