Bazgroły na szlaku na Giewont. "Brak rozumu i wartości"

Foto: Paweł Stanuch Video: TVN24 Łódź

Wandalizm na żywo

08.11. | Najpierw próbował zniszczyć wyposażenie przystanku, potem agresję przelał na lusterko zaparkowanego w pobliżu samochodu. Na koniec urwał kasownik w autobusie nocnym. Wandal wszystko transmitował do sieci na żywo. Teraz szuka go policja, grozi mu do pięciu lat więzienia.

