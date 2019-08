"Po konsultacji w szpitalu wrócił do domu". Domniemany sprawca zbrodni ma usłyszeć zarzuty

Foto: tvn24 Video: Google Earth

Zabójstwo w Wałbrzychu. Nie żyje 40-latka, mąż w areszcie

29.07| Zarzut zabójstwa usłyszał 37-letni mieszkaniec Wałbrzycha (Dolnośląskie). Według prokuratorów na razie wszystko wskazuje na to, że to on udusił swoją żonę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

