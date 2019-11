Płonie wysypisko śmieci w Fałkowie. "Już szósty raz od lipca"

Foto: Michał Herod Video: Fakty TVN

Tragiczny pożar i zatrzymany lokator

Inowrocław w żałobie. Jeden z lokatorów kamienicy, sąsiad kobiety i jej trzech córek, które zginęły w pożarze, trafił do aresztu. W chwili zatrzymania mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi. Policja ustala, czy przyczynił się on do pożaru. Więcej na ten temat dziś w materiale Marzanny Zielińskiej w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

