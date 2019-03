Dziewięciolatek na quadzie wjechał pod samochód. Jest w ciężkim stanie

Dwa dni, trzy wypadki. Dzieci na quadach to coraz większy problem

Ośmiolatek, który quadem zderzył się z autobusem, wciąż jest w stanie ciężkim. Ale to nie był jedyny wypadek dziecka na quadzie w ostatnim czasie. 15- i 17-latek stracili nad taką maszyną panowanie i zderzyli się z wozem strażackim. Quady to popularny prezent, a dzieci na quadach to realny problem.

