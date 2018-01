"Dzieci płakały na łóżku, a on do mnie: leż, k…a". Pomyłka Straży Granicznej

Obudziło mnie walenie do drzwi. Otworzyłem i momentalnie leżałem na klatce schodowej, przygnieciony do ziemi – relacjonuje mężczyzna, do którego domu omyłkowo weszli funkcjonariusze Straży Granicznej. Szukali groźnego przemytnika, znaleźli samotnego ojca i troje dzieci.

- Młodszy syn (14-latek – red.) wybiegł z pokoju, przestraszył się, myślał, że ktoś się włamuje. Podleciał do niego też ten pan, uderzył go, zglebował go i tak nas trzymali. Ja w szoku byłem, pytałem się, o co chodzi, co się dzieje, dzieci zaczęły płakać na łóżku, a on do mnie: a leż, k...a, nie ruszaj się, nie wstawaj – relacjonuje mieszkaniec Jarosławia (Podkarpacie).

W tym czasie w domu była trójka dzieci. Najmłodsza dziewczynka, 11-latka, schowała się z płaczem pod kołdrę. Poszkodowany mężczyzna w rozmowie z TVN24 zaznacza, że funkcjonariusze SG również jego dzieci potraktowali "wulgarnie i brutalnie".

"Zgodnie z procedurami"

- Drzwi otworzył mężczyzna, funkcjonariusze postępując zgodnie z procedurami i mając świadomość, że osoba może być niebezpieczna, dokonali kajdankowania – tłumaczył Zakielarz.

O powaleniu 14-letniego chłopca pogranicznik nie wspomniał. W piątek ponownie się z nim skontaktowaliśmy, by o to zapytać, usłyszeliśmy jednak jedynie, że "czynności wyjaśniające w tej sprawie trwają".

Wycofali się czy nie?

Według relacji rzecznika, mundurowi mieli wycofać się z lokalu, kiedy tylko zobaczyli dzieci. - Na hasło „dzieci!” wszyscy funkcjonariusze się wycofali, został tylko funkcjonariusz w stroju cywilnym. Porozmawiał on z osobą zatrzymaną, kiedy okazało się, że nie jest to ta osoba (poszukiwana przez SG - red.) kajdanki zostały zdjęte – relacjonuje pogranicznik.

- Wyszli po prostu, jak gdyby nigdy nic, nie przeprosili. I jeszcze jak wstałem, to jakiś funkcjonariusz pytał mnie o nazwisko właściciela. W szoku byłem, nie mogłem z siebie słowa wypowiedzieć, a on: no k...a szybciej, bo nie mamy czasu! – relacjonuje roztrzęsiony mężczyzna. W swojej pomyłce pogranicznicy zorientowali się, jak mówi poszkodowany, po około 10 minutach.

Zostały siniaki i trauma

Jarosławianin mówi, że brutalne potraktowanie mogło zaostrzyć jego chorobę. - Mam przepuklinę kręgosłupa. Docisnęli mnie kolanem, plecy mnie bolą, ręka mnie boli, syn ma cały bark obity, boli go głowa, było mu niedobrze – wylicza poszkodowany. I dodaje: - No i trauma została.

- Ponieważ w mieszkaniu były dzieci, na miejsce został skierowany psycholog Straży Granicznej – mówi Zakielarz.

Jednak według mieszkańca Jarosławia pomoc miała ograniczyć się do tego, że "jakieś dwie-trzy godziny później dzwoniła pani, proponowała psychologa". - Nie usłyszałem słowa przepraszam – mówi poszkodowany.

Funkcjonariusze SG w poniedziałkowy ranek szukali mężczyzny podejrzanego o rozległą przestępczą działalność – między innymi o przemyt i podrabianie towarów akcyzowych. Według informacji poszukiwany miał być wyjątkowo niebezpieczny.

Okazało się, że ojciec trójki dzieci, którego brutalnie zatrzymano, mieszkanie wynajmuje. Nie miał jednak meldunku, dlatego mundurowi nie wiedzieli o jego obecności pod tym adresem.

- Osoba, którą my się interesowaliśmy mieszkała w tym samym budynku, natomiast w innym lokalu – wyjaśnia Zakielarz. Podejrzewanego o kryminalną działalność nie udało się tego dnia zatrzymać. Dlaczego – tego Straż Graniczna nie ujawnia.

Po zdarzeniu komendant główny SG zlecił kontrolę, która ma wyjaśnić sytuację. Oprócz tego równoległe działania wyjaśniające rozpoczął też komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.