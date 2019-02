Sześć lat nękania pani Bożeny. Jest wyrok dla sąsiadów

Petardy wrzucane na podwórko, fałszywe oskarżenia o przestępstwa, ludzkie fekalia na płocie – sąsiedzi stalkerzy od sześciu lat spędzali sen powiek pani Bożenie Wołowicz z Podkarpacia. W końcu zapadł wyrok w tej sprawie.

Małgorzata K. i jej dwoje dzieci usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu na trzy lata: matka i syn po 10 miesięcy, córka - rok. Każde z nich ma też zasądzony zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

- To jest ten dzień, na który czekałam. Mam nadzieję, że to oznacza zbliżający się koniec tego koszmaru, który trwa od ponad sześciu lat – mówi pani Bożena Wołowicz, która w sądzie zjawiła się w eskorcie policji.

Będą apelacje

Skazani już zapowiedzieli, że złożą apelację od wyroku. Nie oni jedni – takie same kroki chce podjąć pełnomocnik pani Bożeny oraz prokurator. Ten ostatni powiedział dziennikarzom, że prokuratura wnioskowała o karę bezwzględnego więzienia.

- Sukcesem jest to, że sąd skazał ich za to, co my im zarzuciliśmy, tylko w nieznacznym stopniu zmienił opisy czynów. Generalnie te wszystkie zachowania, które my ocenialiśmy jako nękanie, sąd również uznał za wyczerpujące znamiona tego przestępstwa. Istnieje jednak szansa, że będziemy apelować, z uwagi na rażącą niewspółmierność kary – tłumaczy prokurator Jacek Żak.

Obelgi i petardy w środku nocy

Pierwsze problemy pojawiły się już sześć lat temu - Małgorzata K., lekarka z dwójką dorosłych dzieci, kupiła sąsiednią nieruchomość. Szybko, bez jakiegokolwiek racjonalnego powodu, pojawiły się z ich strony pierwsze agresywne zachowania wobec pani Bożeny.

Sąsiedzi zaśmiecali jej podwórko, obrzucali je materiałami pirotechnicznymi, niszczyli elewację i wylewali na nie szambo. Na ogrodzeniu wieszali siatki z ludzkim kałem. Śledzili samochodem, a nawet próbowali zatrzymać. Do tego złożyli dziesiątki bezpodstawnych i często absurdalnych zawiadomień o rzekomo popełnionych przez kobietę wykroczeniach i przestępstwach.

- Przerażająca jest w tym wszystkim bezsilność, absolutny nihilizm władz, organów ścigania, sądów - mówił o całej sprawie Jan Kościuszko, jedna z ofiar rodziny K.

Bezkarność ukrócona po latach

Andrzej K. uruchomił w internecie kanał, na którym publikował nagrania pokazujące w jaki sposób dręczy swoją sąsiadkę.

W końcu, w grudniu 2014 roku - wobec kompletniej bezkarności - zaatakowali fizycznie panią Bożenę na jej własnej posesji. Po serii kolejnych ataków w styczniu 2017 roku sąsiedzi zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty.

Usłyszeli też prokuratorski zakaz zbliżania się i kontaktowania z panią Bożeną, jednak i to nic nie dało. Kobieta otrzymała ochronę policji.

- My tę historię śledzimy w redakcji od trzech lat. Tak długo zajmuję się tą sprawą. I wciąż ofiara nie mieszka w swoim domu, żyje w strachu i w poczuciu zagrożenia - mówi Anna Barańska-Całek, reporterka programu "UWAGA!" TVN.

Początkowo prokuratura odmawiała wszczęcia postępowania, utrzymując, że to zwykły konflikt sąsiedzki. Ostatecznie oskarżyła rodzinę K., o stalking i napaść na panią Bożenę.