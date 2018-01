Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław

Prokuratura o zarzutach za atak na biuro poselskie

15.12| Mężczyzna podejrzany o podpalenie biura poselskiego minister Beaty Kempy usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. Sebastian K. przyznał się do winy. Jak powiedział kierował się żalem do rządzącej koalicji.

