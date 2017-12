Mieli iść na sylwestra na wieś, a wrócić już z miasta. Ministerstwo zmieniło im plany





Foto: TVN24 Kraków | Video: TVN24 Kraków Chełmiec od 1 stycznia 2018 roku miał być miastem (wideo z 28.12)

Położony w Małopolsce Chełmiec od 1 stycznia 2018 roku miał uzyskać status miasta. Promocja, budżet - wszystko było już gotowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymało jednak decyzję w tej sprawie. Wójt Chełmca mówi o łamaniu konstytucji.

Małgorzata Wassermann na prezydenta Krakowa? "Wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować" Minister... czytaj dalej » Zgodę na zmianę statusu gminy Chełmiec z wiejskiej na miejską wydała Rada Ministrów w lipcu tego roku.

Na początku grudnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiły się w tej sprawie wątpliwości. W projekcie rozporządzenia, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów w czwartek, MSWiA przesunęło nadanie miejscowości statusu miasta o rok. Stało się to na wniosek kilku radnych, którzy w piśmie do MSWiA zakwestionowali przeprowadzone przez władze gminy konsultacje społeczne w tej sprawie.

Bernard Stawiarski - wójt Chełmca oskarża ministerstwo o łamanie prawa. Twierdzi, że projekt rozporządzenia jest niezgodny z konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym, co zostało potwierdzone w analogicznej sprawie wyrokiem obecnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 roku.

Samorząd jest bezsilny

- O rozporządzeniu odraczającym nadanie nam praw miejskich dowiedzieliśmy się na początku grudnia, czyli kilkanaście dni przed planowaną zmianą. Od razu zaczęliśmy interweniować pismami skierowanymi do ministra Błaszczaka z MSWiA, do ówczesnej premier Beaty Szydło i do członków rady ministrów. Potem, po zmianach w rządzie, interweniowaliśmy również u premiera Mateusza Morawieckiego oraz u wszystkich członków rady ministrów, a nawet u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko bezskutecznie - brak jakiejkolwiek reakcji. Chcielibyśmy zainteresować media tą sprawą i ją nagłośnić ze względu na bezsilność samorządu Chełmca w zderzeniu z aparatem rządzącym w centrali w Warszawie, łamaniem prawa i Konstytucji RP - mówi wójt Chełmca.

Wójt podkreśla również, że nie ma sobie nic do zarzucania w sprawie przeprowadzenia procedury przekształcającej Chełmiec w miasto.

Władze podsądeckiego Chełmca poczyniły już przygotowania do przyjęcia praw miejskich od 1 stycznia 2018 roku. Wydarzenie to miało być świętowane za kilka dni podczas hucznego Sylwestra z udziałem gwiazd, m.in. Kamila Bednarka i Marcina Dańca. Rozpoczęła się też budowa miejskiego rynku, który ma być gotowy w listopadzie przyszłego roku.

Rozporządzenie, które odracza nadanie Chełmcowi praw miejskich do 1 stycznia 2019 roku, powoduje w gminie nie tylko problemy wizerunkowe, ale i finansowe, w związku z przyjętymi już przez samorząd budżetami.