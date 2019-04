W tej gminie strajku nie ma, ale "nauczyciele się solidaryzują"

Foto: Artur Głupczyk/TVN24 Video: tvn24

Wiceszef ZNP: strajk nie jest celem samym w sobie

10.04 | - Chcę wprost powiedzieć (...), strajk nie jest celem samym w sobie. My chcieliśmy się dogadać, ale to dogadanie rozpoczęło się, niestety, dopiero 25 marca. I to był taki chocholi taniec - podkreślił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

