"Przemycał zabytkowe kopiejki". Najstarsza pochodzi z 1737 roku

76 niezgłoszonych numizmatów, głównie kopiejek, odkryli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Oddziale Celnym w Medyce. Najstarsza moneta pochodzi prawdopodobnie z 1737 r. Wobec przewożącego wszczęto sprawę karną skarbową.

- Monety ukryte były w bagażu 28-letniego obywatela Ukrainy - poinformowała Agnieszka Siwy, zastępczyni rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

W kontrabandzie najwięcej było monet z napisami w języku rosyjskim - głównie kopiejek o niskich nominałach. Na większości numizmatów widoczny jest rok wybicia.

Część monet pochodzi z XVIII wieku, najstarsza jest datowana na 1737 rok. Są też monety z XX wieku, w tym: z 1924, 1926, 1928, 1930 roku, oraz powojenne egzemplarze. Wśród numizmatów znalazło się także 50 groszy.

Powinien zgłosić

Siwy dodała, że wobec podróżnego wszczęto sprawę karną skarbową. Zatrzymano niezgłoszone numizmaty oraz 300 złotych na poczet grożącej Ukraińcowi grzywny.

- W związku z przywozem przedmiotów o charakterze zabytkowym do Polski nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Warto jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to przywożony obiekt powinien być zgłoszony w oddziale celnym, aby objąć go odpowiednią procedurą – wyjaśniła Siwy.