"Chciał pospać na łóżku wodnym". Z fontanny wyciągnęli go przechodnie

Dyżurny policji w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) dostał nietypowe zgłoszenie – ktoś próbuje "ułożyć się do snu" w miejskiej fontannie.

"Pobudka, został pan okradziony". Zasnął na przystanku, obudził się bez portfela Kobieta z grupą... czytaj dalej » Pierwsza informacja, która dotarła do skarżyskich policjantów, wskazywała na wypadek – ktoś wpadł do miejskiej fontanny. - Z zapisu monitoringu miejskiego wynikało jednak, że mężczyzna samodzielnie wchodzi do fontanny i kładzie się w wodzie, sprawiając wrażenie układania się do snu – opisuje Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji. Policjanci żartują, że 53-latek "chciał pospać na łóżku wodnym".

Był poszukiwany

Pijanego mężczyznę z fontanny wyciągnęli przechodnie. – Być może uratowali mu życie – zauważa Gwóźdź.

Na miejsce pojechali policjanci i karetka pogotowia, której załoga udzieliła nietrzeźwemu 53-latkowi pomocy. Wtedy okazało się też, że mieszkaniec Skarżyska–Kamiennej figuruje jako osoba poszukiwana dwoma listami gończymi za niezapłacone grzywny.

Teraz amator kąpieli spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie.