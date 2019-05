Policjant dźgnięty nożem w trakcie interwencji





W trakcie interwencji przed sklepem spożywczym w Busku-Zdroju (Świętokrzyskie), policjant został ugodzony nożem w plecy. Agresora i jego kolegę obezwładnili funkcjonariusze z pomocą świadków.

Po godzinie 11 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał grozić nożem jednej z klientek sklepu.

- Na miejsce pojechał patrol policji, który zastał mężczyznę bawiącego się nożem przed sklepem. Policjanci podjęli interwencję. Wtedy ze sklepu wyszedł drugi mężczyzna, który stanął w obronie tego pierwszego. Wywiązała się szamotanina, podczas której drugi mężczyzna uderzył dwa razy nożem w plecy policjanta. Próbował również sięgnąć po jego broń - relacjonuje Tomasz Piwowarski, oficer prasowy policji w Busku-Zdroju.

Źródło: KPP Busko-Zdrój Nóż znaleziony przy 37-latku z Kielc, od którego zaczęła się interwencja W trakcie szamotaniny, drugi z funkcjonariuszy doznał rozcięcia dłoni.

Obaj mężczyźni zostali obezwładnieni, w czym pomogli świadkowie, a następnie zatrzymani. To 32-letni mieszkaniec Buska-Zdroju oraz 37-letni mieszkaniec Kielc.

- Nie wiadomo, czy byli trzeźwi, ale istnieje podejrzenie, że mogli być pod wpływem środków odurzających. Zostaną wykonane badania krwi - dodaje policjant.

Policjant został odwieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Mówił, że ich pozwalnia"

Skontaktowała się z nami kobieta, która twierdzi, że była świadkiem zdarzenia.

- Mężczyzna przyszedł do kolegi, który ma stoisko z telefonami. Potem poszedł do sklepu. Zaczął wyzywać pracownice, krzyczeć, awanturował się. Klientka zwróciła mu uwagę, żeby się uspokoił. On wtedy wyjął ten nóż. Pracownice tego sklepu wyprowadziły klientkę tyłem, również koleżanka pracująca na kasie wyszła, bo była mocno przestraszona - relacjonuje kobieta, która chce zachować anonimowość.

- On też wyszedł ze sklepu. Na zewnątrz zaczął krzyczeć, wyzywać ludzi, mówił, że ich pozwalnia. W sklepie był znajomy policjant po cywilu, który zadzwonił po policję. Policjanci przyjechali, dwóch położyło radnego na schodach. Nie mogli sobie z nim poradzić, bo on zaczął się rzucać. Podbiegł jakiś chłopak, który usiadł na tym radnym. Zanim policjanci wyjęli kajdanki ten radny wyjął nóż i dźgnął policjanta - mówi.

Według nieoficjalnych informacji lokalnych mediów, a także radia RMF FM, jeden z zatrzymanych to buski radny. To samo wynika z informacji, jakie otrzymujemy na Kontakt24.

Zapytaliśmy rzecznika policji czy któryś z zatrzymanych mężczyzn jest miejskim radnym. - Nie mogę udzielić takiej informacji - odpowiedział.

Za czynną napaść na policjanta może grozić 32-latkowi do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Busku-Zdroju:



