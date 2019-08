Osuwisko na popularnym szlaku, na pozostałych błoto. Niebezpiecznie w Tatrach

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Tysiące wolontariuszy i tony śmieci. Trwa wielkie sprzątanie...

W szczycie sezonu turystycznego tysiące wolontariuszy idą w góry. Także po to, by podziwiać widoki, ale przede wszystkim sprzątać Tatry. Akcja rozkręca się z roku na rok. To już ósmy finał. Zebrać trzeba tony śmieci i przypomnieć wszystkim hasło "Śmiecenie to obciach".

