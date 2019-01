"Bójka" niedźwiadków w oku fotopułapki. "Walka wieczoru!"

Dwa niedźwiadki przebudzone z zimowego snu zamiast wracać do gawry wolą się pobawić. Walczące ze sobą maluchy nagrała fotopułapka w bieszczadzkim Nadleśnictwie Baligród.

Film został opublikowany przez pracowników nadleśnictwa na portalu społecznościowym. Opatrzono go żartobliwym tytułem "Walka wieczoru" i podłożono dźwięk z gry Mortal Kombat.

Na nagraniu widać, jak dwa małe niedźwiadki bawią się i przepychają między sobą, co chwilę podskakując i uderzając się łapkami po pyszczkach.

Na nagraniu widać, jak dwa małe niedźwiadki bawią się i przepychają między sobą, co chwilę podskakując i uderzając się łapkami po pyszczkach.

W komentarzach internauci prześcigają się w zachwytach nad rozczulającym obrazkiem. "Walka słodziaków", "urocze bobaski" – piszą.

Niedźwiedzie na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu od początku lat 70. ubiegłego wieku ponad sześciokrotnie wzrosła liczba niedźwiedzi. 40 lat temu było ich niespełna 20 i występowały jedynie w Bieszczadach. Ćwierć wieku później było ich już 50, a w pierwszych latach tego stulecia - 100.

Obecnie w południowo-wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim, bytuje blisko 200 tych drapieżników, jest to około 90 proc. polskiej populacji.

Wśród podkarpackich niedźwiedzi nie występuje zjawisko synantropizacji, czyli zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi, głównie w celu łatwego zdobycia pożywienia. Takie przypadki zdarzają się np. u niektórych niedźwiedzi tatrzańskich.

Niedźwiedzie są wszystkożerne. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. Zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.