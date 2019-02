"Propagowanie pedofilii". Burza po wpisie małopolskiej kurator oświaty o LGBT

Czy Rafał Trzaskowski wie, że LGBT to między innymi propagowanie pedofilii? – tak Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty skrytykowała decyzję prezydenta Warszawy o podpisaniu deklaracji dla LGBT+. Pojawiły się głosy o odwołaniu urzędniczki.

Zdaniem małopolskiej kurator LGBT to "propagowanie pedofilii" Po podpisaniu... czytaj dalej » Nowak utrzymuje, że jej wpis był podyktowany troską o to, czy Rafał Trzaskowski nie został wprowadzony przez społeczność LGBT w błąd.

- W tej deklaracji jest zapowiedź - jeden z punktów - że ma wejść do szkół wychowanie seksualne według standardów WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy, kto zna ten dokument wie, że to jest propedofilski dokument - oświadczyła małopolska kurator, odnosząc się do standardów edukacji seksualnej opracowanych przez WHO. - Wystarczy powiedzieć o kilku informacjach dla osób, które nie bardzo są zapoznane, żeby wiedziały, że to, co mówię jest prawdą.

- Mam nadzieję, że pan prezydent Trzaskowski został przez kogoś wprowadzony w błąd i mam nadzieję, że się z tego wycofa - dodała kurator.

Pytana, czy jej wypowiedź nie urazi na przykład homoseksualnych uczniów z Małopolski kurator oświadczyła, że szkoła nie jest miejscem do demonstrowania swojej seksualności.

Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę?



CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII?



Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów.



WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?! — Barbara Nowak (@Br_Nowak) 20 lutego 2019

Usłyszymy "sorry, Winnetou"?

Kontrowersyjny wpis małopolskiej kurator odbił się echem również w Sejmie. - To jest głupota, a odpowiada za to pani minister Zalewska, która uważa że przy swoich zdolnościach organizacyjnych powinna uciec od odpowiedzialności i kandyduje do europarlamentu. Ludzi niemądrych jest zbyt dużo. Pora odsunąć ich od władzy i przywrócić normalność – stwierdził Marek Sawicki z PSL.

- Strach pomyśleć, jakie osoby nadzorują edukację naszych dzieci. Pani kurator nie ma elementarnych kompetencji do tego, żeby zajmować swoje stanowisko. Powinna zostać natychmiast zdymisjonowana – ocenia Marcin Kierwiński z PO.

Warszawa z deklaracją LGBT+ Każdy ma prawo do... czytaj dalej » Słowa krytyki dobiegają również ze strony polityków PiS. – To wypowiedź niezręczna, a może nawet naganna. Osoby na stanowiskach, a do takich zaliczam panią kurator, powinny bardzo uważać, a jeśli powiedzą coś złego, to od tego jest reakcja. I jeśli ta krytyka jest celna i słuszna to myślę, ze pani kurator będzie wiedziała, jak do tego się odnieść. Ja jak coś chlapnę to później mówię "sorry, Winnetou" – mówi Tadeusz Cymański.

Barbara Nowak w rozmowie z dziennikarzami oświadczyła, że rezygnować ze stanowiska nie zamierza, bo swoją funkcje wykonuje dobrze i dba o bezpieczeństwo uczniów.

Deklaracja LGBT+ w Warszawie podpisana

W deklaracji wymienione zostały obszary, które w opinii społeczności LGBT+ wymagają podjęcia działań. Najważniejsze postulaty zawarte w dokumencie dotyczą między innym bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej, równouprawnienia w miejscu pracy, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej, często odrzuconych przez najbliższych.

Tekst deklaracji został przygotowany przez organizacje zrzeszające społeczność LGBT+ jeszcze przed wyborami samorządowymi. Brały w tym udział Stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza", Lambda Warszawa, Fundacja "Trans-Fuzja", Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja "Wolontariat Równości".