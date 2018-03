Syn senatora PiS pozostanie w areszcie. Jest podejrzany o korupcję





Na wniosek prokuratury sąd przedłużył o trzy miesiące areszty dla czterech podejrzanych o korupcję, w tym dla syna senatora Koguta - poinformował PAP Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy prowadzącej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

CBA przeszukało 30 mieszkań, zatrzymało 5 osób w tym syna senatora PiS Centralne Biuro... czytaj dalej » W imieniu innego podejrzanego w tej sprawie, senatora PiS Stanisława Koguta, na początku lutego 2018 roku wpłacono milion złotych poręczenia majątkowego.

Przypomnijmy, w grudniu 2017 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób podejrzanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (prezesem tej fundacji jest senator Kogut).

Poza synem senatora, CBA zatrzymało w grudniu także: założyciela i prezesa inwestora na rynku nieruchomości Griffin Real Estate Przemysława K., członka zarządu dewelopera Echo Investment Mikołaja M., prezesa zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Marcina F. i biznesmena Grzegorza F.

Dwa wątki śledztwa

Jak podawało wówczas Centralne Biuro Antykorupcyjne, do zatrzymań doszło w wyniku własnych działań operacyjnych i śledczych CBA, które były prowadzone od roku w dwóch wątkach korupcyjnego śledztwa na dużą skalę.

Trzej podejrzani o korupcję, w tym syn senatora PiS, aresztowani Sąd zdecydował w... czytaj dalej » Śledztwo dotyczyło podejmowania się od listopada 2015 roku do grudnia 2016 roku pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne.

Według prokuratury podejrzani mieli przyjąć łapówki na łączną kwotę ponad miliona złotych. Zatrzymani w grudniu byli przesłuchiwani, postawiano im zarzuty, a sąd zdecydował o środkach zapobiegawczych. Czterej zatrzymani, wśród nich syn senatora, zostali wówczas aresztowani. Wobec piątego - Marcina F. - zastosowano dozór policyjny.

Wraz z upływem terminu aresztowań prokurator wnioskował o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego. Jak poinformował PAP w piątek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, dzień wcześniej Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy zdecydował o przedłużeniu aresztowania podejrzanych - do 17 czerwca 2018 roku.

Zarzuty dla senatora

W grudniu 2017 roku prokuratura informowała też o zamiarze postawienia zarzutów w tym samym śledztwie senatorowi Kogutowi, który sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę i został przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

Senator Kogut z zarzutami. Grozi mu do 12 lat więzienia Prokuratura... czytaj dalej » W styczniu 2018 roku Senat nie zgodził się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Koguta, o co wnioskowała prokuratura (prokuratorzy deklarowali, że obawiają się, że może on utrudniać śledztwo). Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Kogutowi zarzutów i wezwał go na przesłuchanie.

Parlamentarzysta stawił się zgodnie z wezwaniem 25 stycznia i usłyszał formułowane już wcześniej trzy zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Wobec decyzji Senatu, został zobowiązany do wpłaty miliona złotych poręczenia majątkowego, zakazano mu też opuszczania kraju.

Obrońcy Koguta złożyli zażalenie na decyzję prokuratury w tej sprawie; jednocześnie w imieniu senatora wpłacono milion złotych poręczenia majątkowego. 9 marca katowicki sąd nie podjął decyzji w sprawie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec senatora. Z uwagi na kwestie formalne przerwał posiedzenie w tej sprawie. Kolejne odbędzie się 10 kwietnia.

9 marca sąd zajmował się również zażaleniem na aresztowanie syna senatora; nie uwzględnił wówczas zażalenia obrońców i utrzymał w mocy decyzję prokuratury.