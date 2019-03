Niedźwiadki szaleją, a mama węszy. Nagranie leśniczego





»

Trochę się biją, a trochę bawią. Dwa małe niedźwiadki pod okiem niedźwiedzicy uchwycił leśniczy Kaźmierz Nóżka z nadleśnictwa Baligród (Podkarpacie).

Film, który w ten weekend na portalu społecznościowym opublikowało nadleśnictwo, powstał niemal rok temu (przełom marca i kwietnia 2018), więc można się domyślać, że dziś uwiecznione na nim niedźwiadki mają trochę "poważniejsze" zabawy, takie jak na przykład polowanie.

Zamiast spać w gawrze, wędruje po okolicy. Teraz niedźwiedź pojawił się w mieście W okolice Pilzna... czytaj dalej » Na archiwalnym nagraniu widać jednak, jak dwa bardzo młode niedźwiedzie brunatne trenują swoje "dorosłe" umiejętności, tarmosząc się i podgryzając na leśnym runie. Wszystkiemu przygląda się niedźwiedzica, jednocześnie węsząca wśród liści i patyków za czymś smacznym. Po chwili zabawy matka i młode oddalają się.

Koniec zimowego snu

Chociaż nagranie jest z przełomu marca i kwietnia Kazimierz Nóżka ostrzega, że już teraz można natknąć się w lesie na takie obrazki – i że rozsądnie jest ich unikać.

"Bójka" niedźwiadków w oku fotopułapki. "Walka wieczoru!" Dwa niedźwiadki... czytaj dalej » - Część niedźwiedzi już się wybudziła, niedźwiedzice, które w tym sezonie rodziły młode, zaczynają je uczyć w pobliżu gawr. Dlatego teraz trzeba zachować wyjątkową ostrożność podczas spacerów po lesie i trzymać się szlaków – zaznacza Nóżka.

Niedźwiedzie na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu od początku lat 70. ubiegłego wieku ponad sześciokrotnie wzrosła liczba niedźwiedzi. 40 lat temu było ich niespełna 20 i występowały jedynie w Bieszczadach. Ćwierć wieku później było ich już 50, a w pierwszych latach tego stulecia - 100.

Obecnie w południowo-wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim, bytuje blisko 200 tych drapieżników, jest to około 90 proc. polskiej populacji.

Wśród podkarpackich niedźwiedzi nie występuje zjawisko synantropizacji, czyli zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi, głównie w celu łatwego zdobycia pożywienia. Takie przypadki zdarzają się np. u niektórych niedźwiedzi tatrzańskich.

Niedźwiedzie są wszystkożerne. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. Zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.