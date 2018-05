Sztuczne futro w prezencie dla przyszłej księżnej

Meghan Markle, przyszła żona księcia Harry'ego, dostanie wyjątkowy prezent z Polski. Stowarzyszenie Otwarte Klatki przesłało jej sztuczne futro z podziękowaniem za to, że aktorka sprzeciwia się noszeniu futer naturalnych.

Kiedy Harry poznał Meghan, czyli od randki w ciemno do książęcego ślubu Ślub księcia... czytaj dalej » - Nasza pierwsza kampania dotyczyła problemu naturalnych futer - mówi tvn24.pl Anna Iżyńska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. - Z kolei Meghan Markle będzie pierwszą osobą z brytyjskiej rodziny królewskiej, która otwarcie sprzeciwia się ich noszeniu. To ogromne zwycięstwo w walce z przemysłem futrzarskim i niewątpliwy dowód na to, że moda staje się coraz bardziej etyczna. Meghan jest trendsetterką, chcemy jej podziękować za szerzenie tej idei - dodaje Iżyńska.

Futro z Małopolski

Sztuczne futro zostało stworzone przez małopolską projektantkę Anetę Larysę Knap, założycielkę marki Folk Design. Do upominku dołączono liścik z podziękowaniem i życzeniami z okazji ślubu. Paczka została wysłana na oficjalny adres przyszłego męża Meghan - księcia Harry'ego.

- To niewątpliwie futro godne księżnej. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy w nim Meghan - podsumowuje Iżyńska.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Stowarzyszenie Otwarte Klatki powstało w 2012 roku po to, by zapobiegać cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Otwarte Klatki działają na terenie całej Polski i mają 14 oddziałów, w takich miastach jak: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Otwarte Klatki mają również zagraniczne oddziały na Litwie, Ukrainie, w Estonii i Wielkiej Brytanii, znane pod szyldem Open Cages. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami z całego świata, w ramach koalicji Fur Free Alliance i Open Wing Alliance.

