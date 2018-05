Kolejny etap akcji ratunkowej. "Wydobycie nie ruszy, bezpieczeństwo jest najważniejsze"

- Jako zarząd podjęliśmy w nocy decyzję, że dziś nie prowadzimy żadnej działalności wydobywczej, ponieważ bezpieczeństwo akcji ratowniczej jest na pierwszym miejscu - powiedział na konferencji w poniedziałek rano Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W sobotę w kopalni Zofiówka doszło do silnego wstrząsu, który uwięził pod ziemią siedmiu górników. Dwaj są ranni, dwaj nie żyją, ratownicy próbują dotrzeć do trzech pozostałych. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Zostało 220 metrów, przeszkadzają metan i temperatura. Szukają trzech górników - Sytuacja jest... czytaj dalej » Daniel Ozon poinformował też o postępie akcji ratowniczej, który nastąpił w nocy. Ratownicy dotarli do kolejnego skrzyżowania dwóch chodników, doprowadzili tam lutniociągi - Przewietrzamy ten rejon, udało nam się obniżyć poziom metanu do 8 procent. Przy 5 procentach wprowadzimy tam ratowników – zapowiedział prezes.

W nocy ponownie odsłuchano nagrane rozmowy telefoniczne z kopalni, przedstawiciele ekipy ratunkowej spotkali się też w szpitalu z górnikami, którym udało się uciec z kopalni. - Jest szansa, że w dolnej części chodnika (którym podąża ekipa ratunkowa – red.) są uwięzieni ci trzej górnicy albo niektórzy z nich. To nowa bardzo ważna informacja – zaznaczył Daniel Ozon.

Prezes zaznaczył także, że ekipę ratowniczą wspiera najlepszy dostępny sprzęt (między innymi GLOP, czyli Górniczy Lokalizacyjny Odbiornik Pomiarowy, a także sonda z endoskopem). Od rana do dyspozycji jest 16 zastępów, które uczestniczą w akcji ratunkowej, powołany został też zespół specjalistów, między innymi z AGH i Politechniki Śląskiej.

W niektórych miejscach przejścia są ciasne, od 0,6 do 0,8 metra. - Ratownicy posuwają się z aparatami przed albo za sobą. To bardzo trudna, skomplikowana i czasochłonna praca – wyjaśnił Ozon.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Trwa akcja ratunkowa w kopalni

Kolejne informacje, jak zapowiedział prezes, zostaną podane około godziny 12.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Tak doszło do tąpnięcia w Zofiówce

Zabójczy metan

Akcja ratownicza przebiega równolegle w dwóch chodnikach. Ratownicy instalują lutniociąg do rejonu objętego zawałem. Prawdopodobnie w tych okolicach pozostają trzej nieodnalezieni dotąd górnicy.

Wstrząs wtórny, metan i walka z czasem. Akcja ratowników w Zofiówce Trwa akcja... czytaj dalej » Lutniociąg to inaczej rura przesyłająca powietrze do kopalnianych wyrobisk. Jest montowany z dziesięciometrowych części. Podczas akcji w Zofiówce do miejsca, w którym prawdopodobnie są poszukiwani górnicy, montowane są rury o mniejszym, 80-centymetrowym przekroju, co ma ułatwić ratownikom penetrację wyrobiska. Zazwyczaj takie rury mają 120 centymetrów średnicy.

Na jednej z dwóch dróg zainstalowano już około 430 metrów takiego rurociągu. Do skrzyżowania chodników pozostało jeszcze 150 metrów. Doprowadzenie lutniociągu do miejsca docelowego planowane było najpóźniej do pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie tam urządzeń pomocnych w zlokalizowaniu górników i elementów technicznych, w które byli wyposażeni.

Na niedzielnej, popołudniowej konferencji prasowej poinformowano, że stężenie metanu w rejonie prac ratowników jest w granicach 4 procent, czyli poniżej poziomu wybuchowości tego gazu (wybucha w stężeniu między 5 a 15 procent), choć są miejsca, gdzie stężenie metanu sięga nawet 24 procent - stąd potrzeba stałego napowietrzania i instalacji kolejnych elementów doprowadzającego powietrze lutniociągu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Pojawiły się nowe informacje

Wstrząs wtórny i utrudnienia

W niedzielę o godzinie 16.30 na terenie kopalni doszło do wstrząsu wtórnego, który wyzwolił duże ilości metanu. Potem stężenie gazu spadło, ale minimalnie spowolniło to poszukiwania.

Dwóch górników nie żyje. Trzech wciąż uwięzionych Prezes zarządu... czytaj dalej » Akcja prowadzona na terenie kopalni jest wciąż bardzo utrudniona. Główne przeszkody to wydzielający się pod ziemią metan (jego ilość wzrosła po wstrząsie wtórnym), wysoka temperatura w wyrobiskach oraz zawężenie przekroju chodnika, który po wstrząsie został poważnie zdeformowany, a znajdujące się w nim instalacje i urządzenia - uszkodzone.

Aby przejść dalej, ratownicy muszą usuwać na przykład fragmenty taśmociągu lub podziemnej kolejki, a prześwity w zwałowisku mają miejscami zaledwie pół metra.

Cały czas trwa również napowietrzanie rejonu akcji ratowniczej, by zmniejszyć stężenie metanu do bezpiecznego poziomu oraz poprawić warunki pracy ratowników. Jak informowano w niedzielę wieczorem, do spenetrowania pozostał około 220-metrowy odcinek wyrobiska, gdzie powinni znajdować się poszukiwani górnicy.

Oglądaj Wideo: tvn24 W nocy nie udało się dotrzeć do górników

Dwie ofiary i śledztwo w tle

Do najsilniejszego w blisko 50-letniej historii kopalni Zofiówka wstrząsu górotworu, o sile około 3,4 w skali Richtera, doszło w sobotę około godziny 11. Pod ziemią pozostało siedmiu górników - w sobotę ratownicy uratowali dwóch, którzy w dobrym stanie są w szpitalu. W niedzielę wydobyto zwłoki dwóch kolejnych - to siódma i ósma w tym roku ofiara górniczej pracy w Polsce. Jeden zmarły górnik został zidentyfikowany, do identyfikacji drugiego potrzebne będą badania DNA.

W poniedziałek prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek ma powołać specjalną komisję do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku w kopalni Zofiówka.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska, prokuratura wszczęła dzisiaj śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach – przy działaniu w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych – czego skutkiem jest śmierć i uszczerbek na zdrowiu. Drugi kierunek śledztwa to nieumyślne niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp.

- To standardowa kwalifikacja przy tego typu zdarzeniach. Na chwilę obecną nie mamy oczywiście ustaleń, że istotnie doszło naruszenia jakichś środków ostrożności ze strony kopalni, natomiast wszystkie okoliczności będą badane – zaznaczyła Smorczewska.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia policjantom z komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Na poniedziałek zaplanowano sekcje zwłok obu zmarłych górników, weźmie w nich udział prokurator, podobnie jak w działaniach związanych z identyfikacją ofiar. - Zostaną również pobrane próbki do badań DNA – wskazała rzeczniczka.

Prokuratorzy chcą też przesłuchać poszkodowanych w wypadku górników. Dojdzie do tego, kiedy zgodę wydadzą zajmujący się nimi lekarze.

- Działamy gdzieś w tle, staramy się nie przeszkadzać w akcji ratunkowej. Najważniejsze jest powodzenie działań ratunkowych – podkreśliła Smorczewska. Prokuratorzy współpracują z kierownictwem kopalni i przedstawicielami nadzoru górniczego.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Wciąż nieznane są losy trzech górników