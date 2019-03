Wpadł z nielegalnymi papierosami, w jego domu znaleźli broń





Foto: Małopolska Komenda Policji 37-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni

Policjanci zatrzymali 37-latka z Nowego Targu do kontroli drogowej. W jego samochodzie znaleźli 20 paczek papierosów bez akcyzy, a w mieszkaniu nielegalną broń i amunicję.

Ponad tysiąc sadzonek konopi. Nielegalna plantacja zlikwidowana Pruszkowscy... czytaj dalej » Policjanci zatrzymali mężczyznę w Chabówce (Małopolska). - Podczas kontroli okazało się, że kierujący przewoził dwadzieścia paczek papierosów nieoznaczonych wymaganymi znakami akcyzy oraz produkty mogące świadczyć o produkcji i sprzedaży substancji anabolicznych – podaje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Usłyszał zarzut

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie zajmowane przez 37-latka. - Zabezpieczyli łącznie cztery sztuki broni oraz 69 sztuk amunicji bez wymaganego zezwolenia, a także ponad pięć kilogramów substancji chemicznych w płynie i w proszku, fiolki, naczynia laboratoryjne, strzykawki, kapsle i zatyczki, służące do wytwarzania i sprzedaży sterydów anabolicznych – wylicza Gleń.

Podejrzane substancje zostały przewiezione do laboratorium, by potwierdzić, czy faktycznie mogły służyć do wyrobu anabolików. Na razie nowotarżanin usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej, za co grozi mu do ośmiu lat więzienia.