Finał Szlachetnej Paczki już w ten weekend. Wciąż można pomóc

14 652 rodziny znalazły swoich darczyńców w ramach Szlachetnej Paczki. Finał akcji już w tę niedzielę.

- Ta liczba jest dla nas ogromną radością, ale też ogromnym zaskoczeniem. Ostatnia rodzina została wybrana w nocy – tłumaczy Joanna Sadzik, wiceprezeska Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję.

Finał "Szlachetnej Paczki" już w ten weekend. Darczyńcy wciąż potrzebni 14 tysięcy rodzin... czytaj dalej » Sadzik zaznaczyła też, że mimo iż finał akcji zbliża się wielkimi krokami darczyńcy wciąż mogą się dołączać za pośrednictwem strony internetowej www.szlachetnapaczka.pl. Wciąż można wesprzeć dzieci w ramach Akademii Przyszłości albo pomóc w pakowaniu i rozwożeniu darów.

- To ogromna pomoc, która pozwala rodzinie godnie przeżyć następnych kilka miesięcy, a także zastanowić się co można zrobić, by jej sytuacja się zmieniła – podkreśla Sadzik.

Moc pomocy

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej. Łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretna osoba wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Już od blisko 20 lat Szlachetna Paczka niesie mądrą pomoc tym, którym zabrakło szczęścia. Potrzebujący otrzymują wsparcie materialne, a wraz z nim – nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji i impuls do zmiany życia.

Do tej pory wartość pomocy przekazanej potrzebującym przekroczyła 339 mln zł. W niesienie pomocy angażują się również osoby publiczne. W zeszłym roku Szlachetną Paczkę tworzyli m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej, znani siatkarze, tacy jak Andrzej Wrona, siostry Radwańskie, Joanna Jędrzejczyk czy Olga Frycz. W zeszłym roku w działania Szlachetnej włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 mln zł.