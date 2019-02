Policjanci zatrzymali 13 kobiet, są podejrzane o prowadzenie agencji towarzyskich

Policja zatrzymała fałszywego funkcjonariusza CBŚP

2.10| Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali fałszywego funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji zaraz po tym, jak odebrał 20 tysięcy od nieświadomej niczego starszej kobiety. Policjanci nie maja wątpliwości, że to zawodowy przestępca, tzw. "odbierak". Według śledczych, działa on w zorganizowanej grupie, wyłudzającej pieniądze od starszych osób. Podejrzany trafił do aresztu.

