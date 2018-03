Seria nietypowych kradzieży w Piechowicach na Dolnym Śląsku. Zamaskowany mężczyzna jeździ nocą po mieście i demontuje kamery monitoringu. Urządzenia zniknęły już ze szkół, a także z miejskiego parku.

Od początku tego roku zanotowano już siedem kradzieży tego typu. Trzy kamery skradziono ze szkoły podstawowej. Po dwie zniknęły z parku miejskiego, a także z lokalnego gimnazjum.

Okradła sex shop, łupem podzieliła się z koleżanką 26-latka z... czytaj dalej » - Pierwsza kamera zniknęła 13 stycznia, druga dwa dni później. My ten monitoring mamy dobre 10 lat, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. Dziwi mnie, że ktoś się w ogóle połasił na tak stare urządzenia. Ich wartość musi być znikoma - mówi Elżbieta Piątkiewicz-Pałka, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.

W kominiarce i rękawiczkach

Kamery miały swoje lata, ale jednak cały czas nagrywały. I nawet przez krótką chwilę uchwyciły mężczyznę, który postanowił się nimi "zaopiekować". Na nagraniu widać, jak w pewnym momencie przed obiektywem zaczynają lecieć iskry. To złodziej musiał posługiwać się jakimś narzędziem, aby szybko odciąć kamerę ze ściany. Kiedy uporał się z mocowaniem, przekręcił urządzenie. Przez dosłownie dwie sekundy widać mężczyznę. W rękawiczkach i kominiarce. Nie do rozpoznania.

- Wydaje się, że to młody, wysportowany człowiek. Sprawnie się porusza. No i jest uparty, bo zawitał do nas jeszcze dwa razy. W lutym zamontowano nam nowe, lepiej zabezpieczone kamery. Złodziej znów chciał je ukraść. Próbował łomem, ale ostatecznie nie dał rady - dodaje Piątkiewicz-Pałka.

Amator kamer po jednej z akcji zostawił po sobie odciśnięty ślad buta. Kto wie, może okaże się pomocny w jego identyfikacji. Tym bardziej, że policjanci zapewniają, iż są już na tropie potencjalnego sprawcy.

Źródło: Gimnazjum w Piechowicach Odcisk podeszwy buta amatora kamer

- Funkcjonariusze wstępnie wytypowali osobę, która dopuściła się tych kradzieży. Trwają obecnie czynności mające na celu zatrzymanie tego mężczyzny. Dopóki nie zostanie on zatrzymany i przesłuchany, nie mogę mówić o szczegółach postępowania - informuje Edyta Bagrowska, rzecznik policji w Jeleniej Górze.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf apeluje do mieszkańców, aby baczniej zwracali uwagę na akty kradzieży oraz wandalizmu i zgłaszali to na policję.

Kamery znikają z budynków w Piechowicach:



